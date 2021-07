Besitzer und Küchenchef Kengo Nishimi wuchs nahe des japanischen Ortes Ito auf, daher der Name. Er arbeitete in Japan, Australien, Neuseeland und hierzulande im Sternelokal Gut Lärchenhof mit Torben Schuster. Dieser entwickelte mit ihm das „Ito“. Das Ergebnis sind puristische Speisen, bei denen jede Aroma-Zutat in Szene gesetzt wird, in einer Verbindung aus japanischer und europäischer Küche. Ein Beispiel: Tuna Tataki vom Blue Fin mit Rettich, Karotte, grünem Apfel, rosa Pfeffer und Spicy Lemon Soße.

Ito, Antwerpener Str. 15, Tel. 355 73 27, Ö: Di-Sa 12-14 & 18.30-21.30h, www.ito-restaurant.de

