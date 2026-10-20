Oma Kleinmann hat sich neu verliebt

Bei Oma Kleinmann liegt Liebe in der Luft! Die kölsche Kult-Oma Paula hat sich neu verliebt. Ihr Auserwählter ist kein Geringerer als Emühlio, das charmante Markengesicht von Mühlen Kölsch. Die beiden haben sich gefunden und wollen ihre neue Liebe gebührend feiern. Am Montag, 26. Oktober, steigt deshalb ein großer Polterabend im Traditionslokal an der Zülpicher Straße.

Anlass der ungewöhnlichen Liebesgeschichte ist eine neue Partnerschaft: Ab dem 26. Oktober wird bei Oma Kleinmann Mühlen Kölsch frisch vom Fass ausgeschenkt. Damit hält die Traditionsmarke Einzug in das Kultlokal im Kwartier Latäng.

Mit der neuen Partnerschaft treffen zwei echte Kölner Originale aufeinander. Oma Kleinmann steht seit Jahrzehnten für kölsche Gastlichkeit, legendäre Schnitzel und gesellige Abende. Mühlen Kölsch verkörpert traditionelle Braukunst und rheinische Lebensfreude. Beste Voraussetzungen also für eine lange und glückliche Beziehung.