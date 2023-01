Hinter dem PM in Kölle stecken Patrick und Melli. Sie haben sich ihren Traum erfüllt und in der Friesenstraße eine Musikbar er- öffnet. Beide kommen aus der Gastronomie und haben viel Herzblut in ihr Projekt gesteckt. Das PM in Kölle hat bis auf Sonntag jeden Tag geöffnet, bietet tagesaktuelle Angebote sowie gemischte Musik. Zudem kann gekickert werden. Zum Wochenendauftakt steht der „Freaky Friday“ mit Special-Preisen auf dem Plan. Samstags werden verschiedene Musik-Genres wie Charts, Karneval, 90er, Mallorca und Schlager gespielt. Das PM in Kölle kann für Events gebucht werden.

Friesenstr. 45 (Innenstadt), Ö: Mo-Do 19.30-24h, Fr-Sa 18-4.45h, PMinKoelle@gmx.de

