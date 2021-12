In der ehemaligen Feuerwehrwache in der Vondelstraße findet man immer einen gemütlichen Platz. Die großzügige „Wagenhalle“ bietet viel Raum und hochwertiges Essen, das Küchenchef Florian Lehmann mit Leidenschaft zubereitet. Dafür verwendet er qualitativ hochwertige und saisonale Produkte aus der Region und zaubert daraus eine hausgemachte Rinderroulade, Morchelrisotto oder Seitanragout. Hier kommen vom Fleischfan bis zum Veganer alle auf ihre Kosten und genießen das köstliche Essen gerne bei einem frisch gezapften Sion Kölsch. Ein Hochgenuss in jeder Hinsicht.

Wagenhalle, Vondelstr. 4 (Südstadt), Tel. 35 55 89 10, Ö: Mi-So 17-23h, www.wagenhalle.de

