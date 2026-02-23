Wiedereröffnung des Culinarius in Lindenthal

Gute Nachrichten für Lindenthal und Liebhaber der italienischen Küche: Das Culinarius an der Dürener Straße bleibt bestehen. Joseph, Massimo und Rossano La Tragna eröffnen die traditionsreiche Gastronomie am 2. März an gleicher Stelle neu. Das im vergangenen Jahr angekündigte Aus ist damit offiziell vom Tisch.

Seit Januar war die Lindenthaler Gastro-Institution geschlossen. Nach mehreren Verhandlungsrunden mit dem Eigentümer der Immobilie konnte nun eine Einigung erzielt werden. Der Mietvertrag wurde langfristig verlängert und schafft damit Planungssicherheit für die kommenden Jahre.

Mit der Wiedereröffnung sind auch Neuerungen verbunden. Neben einer umfassenden Renovierung des gesamten Restaurants und einer Neugestaltung der Außenterrasse wird im Culinarius künftig Kölsch der Marke Gaffel ausgeschenkt.

„Das Culinarius ist seit vielen Jahren eine feste Größe in Lindenthal und weit darüber hinaus bekannt“, sagt Heinrich Philipp Becker, geschäftsführender Gesellschafter von Gaffel. „Umso mehr freut es uns, dass wir nun mit Gaffel Kölsch vertreten sind.“

Auch die Betreiber zeigen sich erleichtert über die Entwicklung. „Dass wir im Veedel bleiben können, ist für uns die beste Lösung“, erklärt Joseph La Tragna. „Der große Zuspruch und die vielen aufmunternden Worte unserer Gäste haben uns in dieser Zeit sehr getragen.“ Die aus Umbrien stammende Familie La Tragna feiert zudem in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum des Culinarius.

Aktuell laufen die letzten Renovierungsarbeiten. Ab dem 2. März öffnet das Kultrestaurant wieder seine Türen und knüpft damit an seine lange Tradition als feste Größe der Kölner Gastronomieszene an.