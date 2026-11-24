Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im März kehrt Sternekoch Maximilian Lorenz am Donnerstag, 3. Dezember, ins Gaffel am Dom zurück. Gemeinsam mit dem Küchenteam interpretiert er bei der Neuauflage von „Sterne im Brauhaus“ einen Klassiker der winterlichen Küche neu: den Gänsebraten von Oma Bärbel. Dabei verbindet er traditionelle Aromen mit moderner Kochkunst und bringt erneut Sterneküche ins Kölsche Brauhaus.

Maximilian Lorenz zählt mit einem Stern im Guide Michelin und 17 Punkten im Gault & Millau zu den prägenden Köchen der Kölner Gastronomieszene. Bereits im März hatte er im Gaffel am Dom mit einer außergewöhnlichen Interpretation der Schweinshaxe gezeigt, wie sich klassische Brauhausgerichte zeitgemäß weiterentwickeln lassen.

Diesmal steht ein festliches Wintergericht im Mittelpunkt. Der Gänsebraten 2.0 von Oma Bärbel besteht aus einem Duett von Brust und Keule, begleitet von glasierten Maronen, Rauchrotkohl und einem geschmolzenen Kartoffel-Nussbutter-Kloß. Abgerundet wird das Gericht mit einer kräftigen Bratensauce.

„Die Resonanz auf unsere erste Zusammenarbeit war großartig“, sagt Dennis Lieske, Geschäftsführer des Gaffel am Dom. „Deshalb freuen wir uns sehr, Maximilian Lorenz erneut bei uns begrüßen zu dürfen. Wir zeigen, wie spannend die Verbindung von traditioneller Brauhausküche und moderner Spitzenküche sein kann.“

Auch Maximilian Lorenz freut sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit. „Ein guter Gänsebraten weckt Erinnerungen an Familie, gemeinsame Essen und die Küche unserer Großeltern“, sagt der Sternekoch. „Genau dieses Gefühl möchten wir bewahren und gleichzeitig mit neuen Ideen, handwerklicher Präzision und besonderen Aromen überraschen.“

Die Reihe Sterne im Brauhaus versteht sich bewusst nicht als klassisches Fine-Dining-Format. Vielmehr geht es darum, hochwertige Küche in entspannter Brauhausatmosphäre erlebbar zu machen. Dazu gehört selbstverständlich auch ein frisch gezapftes Gaffel Kölsch.

Weitere Infos unter gaffelamdom.de