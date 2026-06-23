Sterneküche im Kölner Zoo

Ein außergewöhnlicher Ort, ein lauer Sommerabend und ein kulinarisches Erlebnis auf höchstem Niveau: Vom 24. Juni bis 18. Juli 2026 verwandelt sich die historische Villa Bodinus im Kölner Zoo in die Bühne für ein exklusives Pop-up des Sternerestaurants taku. Sternekoch Mirko Gaul, der mit seinem Restaurant im Excelsior Hotel Ernst beheimatet ist, bringt seine vielfach ausgezeichnete Kulinarik für vier Wochen in eine der außergewöhnlichsten Kulissen Kölns. In dem Jahr, in dem das taku sein 25-jähriges Jubiläum feiert, wird das Gastspiel in der Villa Bodinus zu einem besonderen Sommerhighlight.

Sterneküche zwischen Faultier und Flamingo

Die klassizistische Villa Bodinus blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Mehr als 150 Jahre lang war sie das Zuhause der Kölner Zoodirektoren. Nun öffnet sie sich für eine limitierte Sommeredition, bei der die präzise, asiatisch inspirierte Handschrift des taku auf die besondere Atmosphäre des Zoos trifft. Bei schönem Wetter wird das Fünf-Gänge-Menü auf der Terrasse unter freiem Himmel serviert – in direkter Nähe zu Tukanen, Faultieren und Flamingos. Gerade am Abend entfaltet der Kölner Zoo eine besondere Magie: Wenn die Besucher des Tages gegangen sind, erleben die Gäste des taku Pop-ups den Zoo beinahe für sich allein. So entsteht ein seltenes Ambiente zwischen historischer Villa, Sterneküche auf höchstem Niveau, und der Nähe zu den Tieren. Ein Erlebnis, das es in dieser Form so noch nicht im Zoo gegeben hat.

Das Menü: sommerlich, präzise, asiatisch inspiriert

Das Menü des taku Pop-ups zeigt die sommerliche, asiatisch inspirierte Handschrift von Mirko Gaul: präzise, leicht und mit besonderem Fokus auf herausragende Produktqualität. Ein Gang ist „Hamachi aus den Niederlanden mit Furikake, Yuzu und Gurke“ – frisch, spritzig und perfekt für warme Sommerabende. Der Fisch stammt aus nachhaltiger Zucht in den Niederlanden und überzeugt durch außergewöhnliche Qualität.

Ein weiteres Highlight ist das „Gegrillte Tafelspitz vom Wagyu mit Shiitake, Kimizu und Demiyaki“. Das hochwertige Wagyu wird über Holzkohle gegrillt und mit verschiedenen Shiitake-Variationen serviert. Frisch-säuerliche Kimizu und leicht süßliche Demiyaki setzen feine Akzente und sorgen für die Balance, die Mirko Gauls Küche auszeichnet. „Die Villa Bodinus ist ein Ort mit Seele. Für uns ist es eine besondere Freude, die taku-Küche in diesem historischen Ambiente neu erlebbar zu machen – nahbar, sommerlich und dennoch mit der Präzision, die unsere Gäste erwarten. Dass das taku in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, macht dieses Jahr für uns besonders. Deshalb feiern wir das Jubiläum mit außergewöhnlichen Highlights. Dieses Pop-up im Kölner Zoo ist eines davon. 25 Jahre taku müssen schließlich besonders gefeiert werden“, sagt Mirko Gaul, Küchenchef des taku. Auch der Kölner Zoo freut sich über die besondere Premiere: „Mit Mirko Gaul dürfen wir erstmals über mehrere Wochen einen Sternekoch in unserem Veranstaltungsjuwel, der Villa Bodinus, begrüßen. Das ist ein außergewöhnliches Erlebnis für unsere Gäste und zeigt, wie vielseitig und überraschend dieser historische Ort, der über unsere Zoo Event-Abteilung buchbar ist, sein kann“, sagt Christopher Landsberg, Vorstand des Kölner Zoos und Geschäftsführer der Zoo Gastronomie GmbH.

Termine und Reservierungen

Das Pop-up findet vom 24. Juni bis 18. Juli 2026 dienstags bis samstags jeweils um 19:00 Uhr statt. Der Preis beträgt 175 Euro pro Person inklusive Aperitif, Fünf- Gänge-Menü, Wasser und Kaffee. Tickets sind nur noch vereinzelt verfügbar. Reservierungen sind telefonisch unter +49 221 270-1 oder online möglich.

Über das taku

Das Restaurant taku im Excelsior Hotel Ernst zählt zu den führenden Fine-Dining-Adressen Kölns. Seit der Eröffnung im Jahr 2001 steht das taku für moderne ostasiatische Spitzenküche, präzises Handwerk und außergewöhnliche Geschmackserlebnisse im Herzen Kölns. Seit 14 Jahren verteidigt das taku seinen Michelin-Stern erfolgreich und steht für Casual Fine Dining mit präziser, moderner Küche und asiatischer Handschrift. Unter der Leitung von Küchenchef Mirko Gaul verbindet das Restaurant handwerkliche Perfektion, aromatische Tiefe und kreative Leichtigkeit zu einem eigenständigen kulinarischen Erlebnis. Am 9. Oktober 2026 feiert das Sternerestaurant sein 25-jähriges Bestehen und begleitet das Jubiläumsjahr mit besonderen kulinarischen Highlights. Neben dem Pop-up im Kölner Zoo stehen unter anderem ein Jubiläumsmenü im Oktober, die beliebte taku Kitchenparty, ein Four-Hands-Dinner sowie ein Winzer-Battle auf dem Programm.

Weitere Informationen unter www.taku.de

Informationen zur Zoo Event GmbH unter www.zoo-event.com