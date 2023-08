Südstadt deluxe

Manche sagen, Köln sei die nördlichste Stadt Italiens. Und im Kölner Süden, der Südstadt, kommt es einem tatsächlich auch so vor. Seit den 70ern zieht es Kunstschaffende und Lebenskünstler ins Veedel. Und dieses besondere Flair ist auch heute noch an jeder Ecke spürbar. In der Merowingerstraße 34 mischt sich zudem die pure Lebensfreude Italiens dazu. Siziliens um genau zu sein.

Vor der Tür des Il Mondo lädt eine kleine Terrasse zum Verweilen ein. Tritt man hindurch, fällt der Blick auf den imposanten Steinofen, die Antipasti-Theke und die dekorative Ape, auf deren Ladefläche allerlei Köstlichkeiten drapiert sind. Das echte Geheimnis liegt ganz am Ende des Gastraums: ein gemütlicher Innenhof.

Auch in regnerischen Sommern findet man hier ein trockenes Plätzchen. Zum Glück, in Zeiten wie diesen! Wir tauchen ab in die Speisekarte, die im Format einer Tageszeitung daherkommt und lassen uns eine bunte Platte mit Antipasti zusammenstellen, von der wir alle naschen. Bei den Hauptgerichten – natürlich nach sizilianischen Originalrezepten – entscheiden wir uns schließ- lich für: Riesen-Rigatoni mit Auberginen, Fettuccine mit Lachs, Cannelloni mit Spinat, Pizza Buffula und Pizza Rucola. Dass hier täglich frisch gekocht wird, ist kein Geheimnis und dementsprechend viele Gäste sind da. Man kennt sich oder lernt sich kennen. Ein Familienunternehmen, in dem man sich einfach wohlfühlen muss. Mit unserem Essen kommt unser erstes Kölsch. Hier wird Peters in eisgekühlten Gläsern serviert. Und auch kulinarisch sind wir hin und weg, lassen uns gegenseitig probieren und genießen jeden Bissen. Hui, danach sind wir zwar ziemlich satt, möchten aber unbedingt noch die Dolci testen. Dazu gibt es selbstverständlich Espresso. Wow, alles in allem eine glatte zehn! Weiter geht’s.

Nur einen Steinwurf entfernt erreichen wir die Wagenhalle. Früher war hier eine echte Feuerwache und an den riesigen, restaurierten Flügeltüren kann man das noch erahnen. Stilsicher umgebaut und eingerichtet. Uns zieht es an der Theke vorbei in den üppig begrünten Biergarten. Bei den vielen Tischen finden wir ein freies Plätzchen und sind nicht nur von der Pflanzenvielfalt, sondern auch von den kulinarischen Kreationen beeindruckt, die auf den anderen Tischen landen. Wir lassen uns ein Sion schmecken, bevor wir weiterziehen.

Durch ein paar Seitenstraßen kommen wir zum Ring, überqueren diesen und sind am ECCO. Wir bekommen einen Platz vor einer über und über mit Blüten bemalten Wand. Traumhaft! Und ganz frisch von einem Künstler namens Alexej Gadenow geschaffen, wie uns Orhan, der Inhaber, erzählt. Diese Kulisse feiern wir mit einem Peters Kölsch. Spoiler vom Nachbartisch: Der Brunch soll hervorragend sein. Merken wir uns!

Dann zieht es uns Richtung Chlodwigplatz. Durch die vielen Menschen bahnen wir uns den Weg auf die andere Seite zum Café Kult. Hier kommt das ganze Viertel zusammen: Jung und Alt treffen sich, lassen den Alltag draußen und genießen den Mittagstisch, ein Stück Kuchen oder ein Peters Kölsch. So wie wir. Wir bestaunen die Fotosammlung an den Wänden: Stars vergangener Tage aus Film, Musik und Kunst sind da zu finden. Alle kennen wir nicht, aber doch eine ganze Menge. Eine mehr als gemütliche Kulisse.

Wir brechen wieder auf und kommen über die Alteburger Straße zur Bagatelle. Malerisch liegt sie in einem Altbau an der Ecke zur Teutoburger. Weil das Wetter so unbeständig ist, gehen wir rein und bekommen einen Platz in einer Nische. Traumhaft ist es hier und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Vor Staunen vergessen wir fast unser Kölsch zu bestellen. Überall entdecken wir gleichermaßen ansprechende, witzige und ungewöhnliche Kleinigkeiten. Inspiriert stoßen wir mit einem letzten Peters für heute an. Auf die Südstadt!

Adressen:

Il Mondo Merowinger Straße 34, 50677 Köln, (0221) 31098755 www.ilmondo.koeln

Vondelstraße 4-8, 50677 Köln, (0221) 42320674 www.wagenhalle.de

Kartäuserwall 7-11, 50678 Köln, (0221) 80167474 www.ecco-restaurant-eatbu.com

Chlodwigplatz 4, 50678 Köln, (0221) 16938259 www.cafekult.de

Teutoburger Straße 17, 50678 Köln, (0160) 99445267 www.bagatelle.koeln

