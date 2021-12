Die Auszeichnungen dieser Bar und des Bartenders im The Grid lassen sich sehen: „World Class Bartender of the Year“ oder „Most Imaginative Bartender of the year“ um nur zwei zu nennen. Mit viel Experimentierfreude, Akribie und Leidenschaft sind die Drinks hier gestaltet, von den Klassikern bis hin zu Neuschöpfungen. Die stilvolle Bar bietet den Prunk der 1920er-Jahre, modern interpretiert in der Kunst der Gegenwart.

The Grid, Friesenstr. 62 (Innenstadt), Tel. 0172-988 27 88, Ö: Di 19-24h, Mi/Do 19-1h, Fr/Sa 19-02h, www.thegridbar.de

