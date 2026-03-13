The Magic Table in Köln

Ein innovatives Showformat bringt ein neues Level der Erlebnisgastronomie nach Köln. In diesem Jahr ist die 3D-Dinner-Show „The Magic Table“ immer freitags und samstags (17:00 und 20.30 Uhr) im Hilton Cologne zu erleben. Nach dem erfolgreichen Launch in Hongkong, Hamburg und Frankfurt kommt das außergewöhnliche Konzept nun auch nach Köln – und bringt damit eine völlig neue Dimension von Unterhaltung. Wenn sich Realität und Illusion vermischen, wenn ein gedeckter Tisch zur Bühne für Magie wird und ein Fünf-Gänge-Menü die Sinne verführt, dann beginnt “The Magic Table“. Die Show wurde in kreativer Zusammenarbeit mit dem weltbekannten Magier-Duo The Clairvoyants entwickelt, die ihre Magie für dieses außergewöhnliche Erlebnis in ein neues, virtuelles Format übertragen haben und die Gäste als digitale Gastgeber durch einen Abend voller Überraschungen und Wunder begleiten.

“The Magic Table“ ist mehr als ein Abend voller Überraschungen – es ist der Zugang zu einer Welt, die sonst im Verborgenen liegt. Eine Welt, in der sich seit Jahrhunderten die größten Magier versammeln, um uralte Geheimnisse zu hüten und das Unmögliche Wirklichkeit werden zu lassen. Während das Menü kreiert wird, verändert sich der Raum auf magische Weise: Der Tisch wird zur Bühne, Illusionen werden greifbar und die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmt. Magie, moderne Technologie und Genuss verschmelzen nahtlos miteinander und entfalten ein Erlebnis, das unter die Haut geht. Spektakuläre 3D-Projektionen, interaktive Elemente und kunstvolle Illusionen lassen die Gäste in eine Erzählung eintauchen, in der sie nicht bloß Zuschauer sind, sondern selbst zu Mitwirkenden werden.

Das eigens vom Hilton Cologne-Küchenteam konzipierte 5-Gänge-Menü ist nicht nur geschmacklich raffiniert, sondern Teil der Show – jeder Gang ein neues Kapitel, voller Überraschungen und Inszenierungen. Die Grenzen zwischen Show und Kulinarik verschwimmen – Magie wird nicht nur sichtbar, sie wird auch zum Genuss. Zentraler Bestandteil dieser außergewöhnlichen Erfahrung sind Thommy Ten & Amélie van Tass, international bekannt als The Clairvoyants. Das österreichische Magier-Duo erlangte weltweite Bekanntheit durch ihre spektakulären Auftritte bei America’s Got Talent, wo sie mit ihrer einzigartigen Magie das Publikum und die Jury faszinierten und es bis ins große Finale schafften – seither zählen sie zu den gefragtesten Mentalisten und Illusionisten der Welt.

Neben Köln wird „The Magic Table“ auch an zahlreichen internationalen Standorten zu erleben sein – darunter London, San Francisco, New York, Singapur und viele weitere Städte weltweit.

Informationen zu Reservierung, Menü und Preisen unter www.themagictable.com/cologne