Unsere Kolumne: Frisch verzapft

Aschermittwoch. Die Konfetti-Reste kleben noch auf dem Bürgersteig, die Stimme klingt wie Reibeisen und offiziell heißt es jetzt: Verzicht auf Kölsch. Ausgerechnet jetzt bringt Gaffel ein neues Bier mit 5,8 % Alkohol heraus, also Mehr als klassisches Kölsch. Zufall? Kaum.

Warum ein stärkeres Bier, wenn in den Karnevalshochburgen traditionell gefastet wird? Die Antwort ist kirchlich abgesichert.

Schon im 16. Jahrhundert hatten Mönche eine bemerkenswert lebensnahe Auslegung der Fastenzeit. Ihr Leitsatz: „Flüssiges bricht Fasten nicht.“ Eine theologische Feinjustierung, die bis heute nachhallt. Strenge Speiseregeln? Kein Problem. Dann eben ein nahrhafteres, stärkeres Bier. Satt werden, ohne offiziell zu essen.

Besonders findig waren die Mönche des Paulaner-Ordens südöstlich von München. Sie brauten ein kräftiges Fastenbier, tauften es ehrfürchtig „Sankt Vater“. Im Volksmund wurde daraus „Salvator“. Der Rest ist Braugeschichte.

Und nun also Gaffel. Ein obergäriges Fastenbier mit 5,8 %. Positionierung: „Kraft mit überraschender Drinkability.“ Man könnte auch sagen: ein moderner Beitrag zur theologischen Debatte. Mehr Substanz, mehr Körper, mehr Geschmack und flüssig.

Während also offiziell auf Kölsch verzichtet wird, steht da plötzlich ein Krug, das historisch bestens begründet ist. Wer wollte sich schon mit jahrhundertealter Klostertradition anlegen? Fasten kann so kraftvoll sein. Und so erstaunlich trinkbar.

