Die Vegan Junk Food Bar startete 2017 in Amsterdam und gewann ein Jahr später bei den Dutch Vegan Awards. Heute sind die Filialen international anzutreffen, so wie jetzt in Köln, als erstes deutsches Lokal. Das vegane Fastfood hat dick mit Gemüse, Extras und Saucen belegte Burger mit bunten Buns, Rainbow Fries und Zeafood, wie NoTuna und Lachs, asiatisch angemacht. Ein Mix aus urbanem Streeart und ein paar schicken Akzenten spiegeln die bunte Seele der Vegan Junk Food Bar wider. -ks

Vegan Junk Food Bar, Hohenzollernring 21-23 (Innenstadt), www.veganjunkfoodbar.com

