Weinfans aufgepasst

Vom 12. bis 21. November 2021 bringt die dritte Virtuelle WeinTour des Deutschen Weininstituts (DWI) erneut geballte Wein- und Tourismuskompetenz auf die heimischen Bildschirme und eine große Weinvielfalt in die Gläser. Zehn Tage lang werden in 22 interaktiven Online-Verkostungen jeweils vier Weine von insgesamt 88 Winzerinnen und Winzern aus allen deutschen Anbaugebieten präsentiert. Wer sie daheim mitverkosten möchte, kann sich vorher das passende Probierpaket bestellen. Durch das Programm führen die frisch gekrönten Deutschen Weinhoheiten Sina Erdrich, Saskia Teucke und Linda Trarbach, die Masters of Wine Romana Echensperger MW, Konstantin Baum MW und Thomas Curtius MW sowie Toni Askitis von #asktoni und Wanderexperte Manuel Andrack. Für den Entertainment-Faktor bei den Verkostungen sorgt der Spielmacher Christoph Friedrich mit spannenden Quizfragen, die den direkten Austausch mit den anderen Teilnehmenden ermöglichen.

Interaktive Online-Verkostungen

Während der rund einstündigen Onlineproben erfahren die Weinfreunde spannende Entwicklungen aus der vielfältigen deutschen Weinwelt. Die Themenauswahl reicht von „Life is a Cabernet“ über „Willst du mit mir geh‘n“ bis hin zu „Geschmacksexplosion“. Interaktion mit den Experten gibt es nicht nur über die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Teilnehmenden werden auch eingeladen, über das Handy an mehreren Quizrunden teilzunehmen, in dem sie ihr frisch erworbenes Weinwissen unter Beweis stellen können. Das macht die Virtuelle WeinTour zu einem unterhaltsamen Format für Weinkenner und -novizen gleichermaßen.

Virtuelles Weinwandern mit Manuel Andrack

Ein besonderes Highlight dürften die virtuellen Weinwanderungen mit Manuel Andrack sein. In seinen vier Online-Präsentationen stellt der Wanderexperte gemeinsam mit einer Deutschen Weinhoheit neben regionaltypischen Weinen auch besonders reizvolle Weinwanderwege in den 13 deutschen Weinregionen vor und verrät so manchen touristischen Geheimtipp.

Probierpakete mit Gratis-Probierfläschchen

Mit jedem Verkostungspaket von vier Weinflaschen à 0,75 l erhält man zudem gratis ein 50ml-Probierfläschchen eines jeden Weins. So muss man nicht alle großen Flaschen parallel öffnen und kann die eine oder andere Weinentdeckung für einen späteren Zeitpunkt aufbewahren. Erhältlich sind die 22 verschiedenen Themenpakete zum Preis von jeweils 39,90 € inkl. Versandkosten unter www.virtuelle.weintour.net/weinpakete.

„Meet the Winzer“ – online

Spannende Neuerung ist in diesem Herbst das Format „Meet the Winzer“: In individuellen virtuellen Meetingräumen stehen die Weingüter nach der Verkostung den interessierten Teilnehmenden auf ihre Fragen Rede und Antwort.

Virtuelle WeinTour, 12.-21.11., weitere Infos unter: www.virtuelle.weintour.net

