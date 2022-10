Neues Angebot der Akademie för uns kölsche Sproch/SK Stiftung Kultur. Es richtet sich an Menschen, die in geselliger Runde an einem Abend einige Grundlagen der Kölschen Sproch erlernen möchten und sich zugleich besser in der heimischen Gastronomie zurechtfinden wollen. Jeweils bis 21:30h.