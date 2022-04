Barbara Dörffler: „In dem übermäßigen Licht der Nacht“

Die Arbeiten von Barbara Dörffler bestechen durch ihre Klarheit und spröden Offenheit. Sie treten in ihrer vorwiegend schwarzfarbigen Kargheit in einen Dialog mit den Ausstellungsorten und verbinden diese zu einer kraftvollen Synergie. Zeitgleich findet auch eine Ausstellung der Künstlerin in St. Gertrud statt. Vernissage Fr 29.4., 20h. Bis 20.5. tägl. 15-20h u.n.V.