Marcel Haupt: „Silence. the Flame. Muted.“

Die Ausstellung zeigt die persönlichen Eindrücke des Künstlers in außergewöhnlichen Fotos, Videoaufnahmen, Texten und Tondokumenten, die in einer transmedialen Ausstellung präsentiert werden. Den aktuellen Fotos werden historische Materialien gegenübergestellt, die Bezüge zu den Olympischen Spielen in Tokyo 1964 herstellen. Die Aufnahmen vermitteln auf intensive Weise die besondere Atmosphäre an den Wettkampfstätten und halten emotionale Momente von SportlerInnen fest, für die mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen ihr größter Traum in Erfüllung gegangen ist. Auf der anderen Seite belegen sie eindrucksvoll, dass diese Spiele anders waren als alle anderen zuvor: für Marcel Haupt waren sie geprägt von Stille („Silence“), mit einer olympischen Flamme, die allenfalls gedämpft und verhalten erstrahlte („The Flame. Muted.“). Ausstellung vom 9.4. bis 3.6. Mo-Fr 9-13h, 14-17h. Jeden 2. Sa 13.30-17h.