„Stimmen der Solidarität“: Adil Okay - Fotoausstellung

Das Leben hinter Gittern, besonders für politischer inhaftierter Frauen und Männer in der Türkei, verlangt ein hohes Maß an Disziplin, wenn man sich nicht brechen lassen will. Eine Hilfe kann dabei die Kunst sein. Vor diesem Hintergrund hat Adil Okay eine außergewöhnliche Ausstellung entwickelt: 60 Fotografen haben nach Angaben von 60 Inhaftierten gearbeitet. Entstanden sind 60 Exponate, die eine Brücke schlagen zwischen türkischen Gefängnissen und der deutschen Außenwelt. Über den in Istanbul lebenden Autoren und Menschenrechtsaktivisten Adil Okay wurden die Kontakte mit den zu langjährigen Haftstrafen Verurteilen hergestellt. In einer Podiumsdiskussion werden die Rechtsanwältin Gülseren Yoleri und Adil Okay zur Ausstellung und zur Lage der Menschenrechte in der Türkei sprechen.