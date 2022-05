In der Ausstellung wird das am 27.9.1322 geweihte Bauwerk und seine aus dieser Zeit stammende Ausstattung vorgestellt. Neben den zeitgeschichtlichen Hintergründen werden die geistesgeschichtliche Situation, kulturelles Leben, zeitgenössische Architektur, Bildung und Frömmigkeit vorgestellt. Ausstellung vom 25.6.-14.8. Mo-Sa 9.30-17h, So 13-17h.