1000 ... miles to the edge – Schenkung Kasper König

Zwölf Jahre lang (2000–2012) war Kasper König Direktor des Museum Ludwig. Für ihn ist ein Museum ein öffentlicher Ort: „Er gehört allen und keinem“ war sein pointierter Kommentar zu diesem Thema. Dabei hat er sich selbst nie als klassischer Sammler verstanden. Spontankäufe, Souvenirs, Jahresgaben und Geschenke sind über Jahrzehnte zu einer sehr persönlichen Kollektion gewachsen. Konzeptuelles trifft auf schrägen Humor, große Namen auf unbekannte. Es sind Spuren einer (Arbeits-)Biografie, die von einer großen Offenheit, Neugier und Haltung gegenüber der Kunst erzählen. In enger Absprache mit dem Museum hat König für seine Schenkung rund 50 Werke ausgewählt. Darunter bedeutende Positionen oft konzeptueller Kunst, die in erhellendem Zusammenhang mit der Museumssammlung stehen oder diese besonders gut ergänzen. König trennt sich von diesen, ihm zum Teil namentlich gewidmeten Werken und vertraut sie dem Museum Ludwig an. Nun werden diese Werke Teil der Sammlung und gehen mit dieser immer wieder neue Verbindungen ein, denn „ein Museum ist ein Depot mit Schauräumen“ (Kasper König). Bis 11.2.2024. Di-So 10-18h. 1. Do im Monat 10-22h