1D Night Köln

One Direction Clubnights – Gemeinsam Erinnerungen schaffen!Bei unseren Clubnights feiern wir nicht nur die unvergessliche Musik von One Direction und ihrer Solokarrieren, sondern auch die Gemeinschaft und die Werte, die uns als Fans verbinden.Unsere obersten Prinzipien sind ein respektvoller Umgang miteinander ? und die Schaffung eines Safer Space, in dem sich jeder willkommen und sicher fühlen kann. Bei uns steht die Musik im Vordergrund, und wir möchten, dass du dich frei fühlst, ausgelassen zu tanzen, zu singen und dich selbst zu sein, ohne Vorurteile oder Bedenken.Egal, ob du zu "What Makes You Beautiful" tanzen oder bei "Story of My Life" mitsingen möchtest: Bei unseren Clubnights zelebrieren wir die Magie von 1D in einer Atmosphäre der Akzeptanz und Freude. Komm vorbei?, bring deine Freunde mit und lass uns gemeinsam eine unvergessliche Nacht erleben, die ganz im Zeichen von Liebe, Respekt und natürlich One Direction steht!