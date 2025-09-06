20 Jahre Hiveworld + Spieldurst Köln

Hiveworld + Spieledurst Hohe Str. 18-22, 50667 Köln

Der Kölner Spieleladen feiert seine Community mit einem Abend voller analoger Spielkultur. Ab 17 Uhr gibt’s offene Spieltische, ein Glücksrad (ganztägig), eine Schnitzeljagd für Kinder in beiden Läden sowie das Jubiläumsquiz (Auflösung 18 Uhr im Hiveworld). Eröffnung durch Inhaber Christopher Ruddat; „Brot und Spiele“ serviert belegte Brötchen, Sekt und O-Saft.

Info

