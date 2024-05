200 Jahre Wiederbegründung Kölner Dombauhütte

Vor 200 Jahren wurde die Kölner Dombauhütte wiederbegründet. Es handelte sich um einen längeren Prozess, der mit der Berufung Friedrich Adolf Ahlerts zum „Dombauinspector“ im Dezember 1822 begann und mit dem ersten Eintrag in der Stammrolle der Steinmetzen am 15. Juni 1824 einen gewissen Abschluss fand. Die Wiederbegründung der Dombauhütte vor 200 Jahren war die wesentliche Voraussetzung für den Erhalt des über Jahrzehnte stark vernachlässigten Bauwerks und für die Vollendung des Domes ab 1842. Ihrer Vor- und Entstehungsgeschichte, aber auch ihrem Wirken bis heute ist die diesjährige Sommerausstellung gewidmet. Bis 18.8. Mo-Sa 9:30-17h, So 13-17h