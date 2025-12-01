23. Kölner WinterVarieté 13.12.2025 11:00 Bürgerhaus Kalk Kalk-Mülheimer Str. 58, 51103 Köln 12. November 2025 11:12 Stimmungsvolles Programm mit dem Circus Düxerelli & Friends Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortBürgerhaus Kalk Kalk-Mülheimer Str. 58, 51103 Köln Datum & Uhrzeit 13.12.2025 11:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 13.12.2025 16:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 14.12.2025 11:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 14.12.2025 16:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste