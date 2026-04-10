„30 Jahre Musik im Klub“

Jubiläumskonzert. 11h: Oliver Drechsel (Klavier) und Andreas Herkenrath (Fagott), 12h: Julio Almeida und Nicolas de Almeida (Gitarre),13h: Heiner Wiberny (Saxophon) und Marius Peters (Gitarre), 14h: Bechstein-Flügel im Dialog, 15h: Jarry Singla (Jazz-Piano) und 16h: Wolfgang Drechsel (Geige), Thomas Zerbes (Klarinette), Hartwig Wolfframm (Cello) und Oliver Drechsel (Klavier) mit Cafehaus-Musik, Eintritt frei