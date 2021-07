500 Jahre Street Art in Köln

Street Art im Mittelalter? Was hinter den steinernen Fratzen, den legendären Schandmasken an Häusern der Altstadt steckt, wird unter die Lupe genommen. Und welche Nacht-und-Nebel-Kunstaktion ist Teil des Preußendenkmals auf dem Heumarkt? Mehr unerlaubte und erlaubte Kunst mit gesellschaftspolitischen Botschaften finden wir am Boden wie in luftiger Höhe, aus Stein und Metall. Straßenzeichnungen eines Graffiti-Pioniers wie Harald Naegeli, Jahrgang 1939, dürfen nicht unerwähnt bleiben. Mit Invaders Kachel-Pixel-Bildern und einem großformatigen Mural kommen wir im 21. Jahrhundert an. Die Tour endet in Domnähe in der Marzellenstraße. Im Rahmen von „Urlaub in Köln“.

12€