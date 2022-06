„a-book-a-buy“

Der kjubh Kunstverein widmet dem Kunstbuch eine umfangreiche Ausstellung. Gezeigt werden Publikationen, die von den KünstlerInnen forciert wurden und an denen sie selbst maßgeblich mit gearbeitet haben. Ob Katalog oder Künstlerbuch, als Massenpublikation und in Kleinauflage - das Buch als Medium ist von KünstlerInnen immer wieder neu betrachtet worden und, Editionen gleich, reproduzierbar. Im Gegensatz zum Unikat ist es an ein breites Publikum zum Erwerb gerichtet. Das Buch verschwindet nicht im Regal, denn es wird hin- und ausgestellt. Es geht von Hand zu Hand, wird geblättert, vor zurück, liegt hier und dort, kann verreisen und verschenkt werden. Kauft Kunst als Bücher, kauft Bücher als Kunst. Finissage Sa 25.6., 15-18h. Sa + So 15-18h u.n.V. Sonder-Öffnungszeiten Sa 11.6. + So 12.6., 12-18h.