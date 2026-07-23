Verdamp lang Schäl - Met Musik us 50 Johr BAP 10.09.2026 15:00 Hänneschen Theater Eisenmarkt 2-4, 50667 Köln 23. Juli 2026 15:50 Ein Abendstück von Martin Moos Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortHänneschen Theater Eisenmarkt 2-4, 50667 Köln Datum & Uhrzeit 10.09.2026 15:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 11.09.2026 19:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 12.09.2026 19:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 13.09.2026 17:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 17.09.2026 15:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste