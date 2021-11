Advent, Advent... Brauchtum in der Advents- und Weihnachtszeit

In der Advents- und Weihnachtszeit pflegen wir viele Bräuche: Wir schmücken die Häuser mit Tannenzweigen, Kerzen und Lichterketten, stellen Adventskränze auf und in den Straßen sind schon im Advent Weihnachtsbäume zu sehen, geschmückt mit Christbaumkugeln. Den braven Kindern bringt der Nikolaus die ersten Gaben. Oder kommt vielleicht Knecht Ruprecht? Und was ist eigentlich mit dem Weihnachtsmann? Kennen Sie die Ursprünge all dieser Bräuche?