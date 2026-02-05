Aidas Rivalin 02.05.2026 20:00 Theater im Bauturm Aachener Str. 24-26, 50674 Köln 8. April 2026 15:49 Eine Kooperation mit der Oper Köln mit Musik von Giuseppe Verdi Zurück zu den Suchergebnissen Info Lea Rump StandortTheater im Bauturm Aachener Str. 24-26, 50674 Köln Datum & Uhrzeit 02.05.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 03.05.2026 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 06.05.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 07.05.2026 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste