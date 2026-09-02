Analog Art Affair 2026

Die Analog Art Affair versteht sich als Treffpunkt für die wachsende analoge Fotoszene. Ausstellerinnen, Künstlerinnen, Fotograf*innen, Marken und Projekte zeigen Kameras, Filme, Prints und unterschiedliche analoge fotografische Verfahren. Neben dem Austausch und der Möglichkeit, Produkte und Arbeiten zu entdecken, gibt es ein umfangreiches Programm aus Talks, Fotowalks, Live-Podcast, praktischen Angeboten, Musik und einer Sonderausstellung.

Programm-Highlights

Fotowalks

Vier kostenlose Fotowalks führen über das historische Carlswerk-Gelände:

14:00 Uhr – FLINTA* Fotowalk mit Jennifer Braun

15:00 Uhr – Polaroid Fotowalk mit Daniela Müntinga

16:00 Uhr – 6×6 Mittelformat Fotowalk mit André Schneider

16:30 Uhr – Community Walk mit Filmriss Berlin

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist jeweils der Infopoint.

Bühnen-Programm

Ab 12:50 Uhr gibt es Talks und Präsentationen zu unterschiedlichen Facetten analoger Fotografie:

13:00 Uhr – Live Podcast: Exposure

14:00 Uhr – From Vision to Film · Sebastian Trägner × Optik Oldschool

14:30 Uhr – Sofortbildkunst – hier und heute · Dr. Sabine Skodda, Deutsche Sofortbild Kunst e.V.

15:00 Uhr – Faszination Schwarzweißfilm – Delta und HP5 · Jochen Kohl, ILFORD Imaging Europe

16:00 Uhr – Light Leak Club · Christian Axtmann & Lenard Kroj

17:00 Uhr – Einblicke in die Entstehung und Produktion von Hologrammen · Guillermo Heinze

17:30 Uhr – Road to the Midwest · Sebastian Bahr

18:00 Uhr – MUSEUM EXPRESS · Sebastian Jung

18:30 Uhr – Schwarzweiß fotografieren und trotzdem Farbe bekennen · Dan Hummel

19:00 Uhr – Die Rückkehr der legendären Swing-Lens-Panoramakamera WideluxX · Marwan El Mozayen

Analoge Verfahren zum Ausprobieren

Bei TeamWetplate können Besucher*innen ein persönliches Wetplate-Portrait direkt vor Ort anfertigen lassen und den Entwicklungsprozess miterleben. Martin Splitt / ThroughTheLense bietet die Möglichkeit, eigene Negative direkt vor Ort als Schwarzweiß-Print auszugeben.

Bei J.F. Lindemann können mitgebrachte Negative digitalisiert werden. Die printfähige digitale Datei gibt es anschließend per AirDrop oder auf SD-Karte.

Sonderausstellung „BOX SPEED“

In der Analog Art Affair Lounge ist außerdem die Sonderausstellung „BOX SPEED“ von Marvin Kelzenberg zu sehen. Das fotografische Langzeitprojekt beschäftigt sich mit historischer Motorsportkultur und verbindet analoge Fotografie mit Geschwindigkeit und Motorsportgeschichte.

Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit der Kölner Branding-Agentur BRANDMEISTER umgesetzt.

Musik: Kristian Auth

Ab 16 Uhr begleitet Kristian Auth die Veranstaltung mit einem Live-Vinyl-Set. Seit fast 25 Jahren ist er Teil der deutschen Rare-Soul-Szene. Sein Set bewegt sich zwischen Detroit Soul, seltenen Disco-Perlen und Sounds bis in die frühen 80er aus Soweto – ausschließlich auf Original-Vinyl.