Artemisia Gentileschi – Professionalität mit kämpferischen Geist

Die römische Barockmalerin Artemisia Gentileschi arbeitete für die Medici in Florenz und malte dort wichtige Werke wie „Judith enthauptet Holofernes“. Sie verkehrte in den Kreisen um den Gelehrten Michelangelo dem Jüngeren, kannte Galileo Galilei und wurde als eine der ersten Frauen in die Florentiner Akademie aufgenommen. Vortrag mit Dr. Susanna Partsch in der Reihe „KunstBewusst“, im Stiftersaal, Susanna Partsch, geboren 1952 in Bonn-Bad Godesberg, ist promovierte Kunsthistorikerin und lebt seit 1985 als freie Autorin in München. Zu ihren zahlreichen Überblickswerken und Monografien über Kunst zählen auch Bücher über Kunstdiebstahl und Kunstfälschung. Für ihr Buch „Haus der Kunst“ wurde sie 1998 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Eintritt für Mitglieder frei. Gäste 4€, Studierende 2€