In der Augmented-Reality-Ausstellung wird zeitgenössische Kunst afrikanischer und Schwarzer KünstlerIinnen via Smartphone und Tablet mehrdimensional erlebbar. Mit 33 Skulpturen, Objekten, Gemälden und digitalen Werken von 23 KünstlerIinnen eröffnet die Ausstellung ein neues Kunsterlebnis und neue Sichtweisen im Spannungsfeld der erweiterten Realität. Eröffnung So 13.3., 12h. Bis 24.4.2023 Di-So 11-18h, Mi 11-21h.