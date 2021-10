Die Präsentation „Aufbruch in die Moderne“ gliedert sich in drei Kapitel, die mit den malerischen und grafischen Werken der Sammlung der Klassischen Moderne - August Macke und die Rheinischen Expressionisten - einzelne Episoden der Geschichte zum Beginn des 20. Jahrhunderts erzählen und damit die Kunstwerke in einen größeren geschichtlichen Kontext stellen. Bis 30.6.2022. Di, Do-So 11-18h, Mi 11-21h.