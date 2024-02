Vernissage 3.3. 17h: Raum 1 Ulrike Reinker "The Russians love their Children too"; Raum 2 und 3 To Kühne "Helden, Monster Götter und Dämonen"; Raum 4 Didi Jünnemann "Schachnovelle". Bis 24.3. Mi + Fr 15:30-18:30h, So 11-14h