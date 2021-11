Zeitgenössisches Tanzstück der Tanzkompanie THE GARDEN// performing arts. Das Stück widmet sich Rudolf Brazda, gestorben 2011, der bekannt war als der letzte überlebende Träger eines rosa Winkels im Konzentrationslager während des zweiten Weltkriegs. Er steht für die Anderen, die Gemobbten, die Getöteten. Für die Spaltung der Menschen aufgrund ihrer Sexualität. Sein Leben als Queerer schlägt die Brücke zwischen der Thematik Queer und dem Tanz als Kunstform. B.R.A.Z.D.A ist eine Lobpreisung der 'Free queer'- Stimmen. Es ist eine Hommage an diejenigen, die in der Vergangenheit in Asche begraben wurden, und an die, die im Jetzt protestieren und den Weg gehen, den es noch zu gehen gilt.