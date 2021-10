"Beuys - Lehmbruck - Denken ist Plastik"

Im Jahr 1986, nur wenige Tage vor seinem Tod, erhält Joseph Beuys den Wilhelm-Lehmbruck-Preis. In seiner Dankesrede betont er die Bedeutung, die die Lehmbruck und dessen Kunst für ihn hatte. Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys geht die Ausstellung dieser Verbindung nach und widmet sich dem Werk der beiden Künstler. Es gibt nicht viele Künstler, die in der Geschichte der Kunst einen so nachhaltigen Umbruch verursacht haben wie Joseph Beuys. Die Ausstellung versammelt eine Reihe von Schlüsselwerken Beuys? und richtet den Blick gleichzeitig auf die wichtigsten Skulpturen Wilhelm Lehmbrucks. Dabei sucht sie nicht nach formaler oder stilistischer Nähe, sondern rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Welches revolutionäre Potenzial birgt die Kunst in ihrem jeweiligen zeitlichen Kontext? Bis 1.11. Di + Mi 10-21h, Do-So 10-19h.