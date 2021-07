Die alten Hofgüter am Subbelrath aber auch die kleinen Häuser an der Nagelschmiedsgasse, machen einen Teil der fühen Ortsgeschichte von Bickendorf aus. Aber vor allem entwickelte sich hier in den 20er Jahren ein exzeptioneller Siedlungsbau, sowohl in verdichteter als auch in offener Form. Wilhelm Riphan hat sie für viele Menschen gebaut, die aus dem Martinsviertel wegziehen mussten und wegen anstehender Sanierungen neuen Wohnraum brauchten. Der Rundgang beginnt an der Rochuskapelle auf der Venloer Straße 601 und endet am Akazienweg.

10/8€