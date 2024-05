Big Band Der Bundeswehr Special Guest: Tom Gaebel

Tom Gaebel gehört zu den profiliertesten deutschsprachigen Jazzsängern und Entertainern. Seine Interpretationen der großen Songs aus dem Repertoire des legendären Rat Pack sind dabei unvergleichlich nah an den jeweiligen Originalen. Gleichzeitig zeugen sie von einer Individualität, die jedes Konzert mit Gaebel zu einem einzigartigen Erlebnis werden lassen. Die Zusammenarbeit mit der Big Band der Bundeswehr ist dabei kein Zufall und eine ausgezeichnete Wahl. So erlebt man mit diesem Show- und Unterhaltungsorchester – in der vollen Besetzung einer klassischen Big Band Band – nicht nur erstklassige Solisten, musikalisch-technische Perfektion und überschäumende Spielfreude, sondern gleichzeitig eine Jazzclub-Atmosphäre, die einen sofort in die Zeit der großen Big-Band-Ära zurückkatapultiert. Benefizkonzert zugunsten Kölner Menschen in Not Der Fokus des Lions Club Köln Rhenus liegt seit vielen Jahren auf der Unterstützung Obdachloser und bedürftiger Jugendlicher in Köln. Mit den Erlösen aus diesem Konzert werden soziale Projekte für Kölner Menschen in Not unterstützt.