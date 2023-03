Am 23. März 2023 werden die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse bekannt gegeben. Am gleichen Tag sind drei davon im Buchladen in der Neusser Straße zu Gast. Veranstaltungsreihe „Your Place to Read - Die Leipziger Buchmesse on Tour“. Moderation: Mona Ameziane, 10€