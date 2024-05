Blömer // Tillack - Von Flausen nach Possen. Ein Reisebericht aus Utopien

... aus Utopien. Mit ihrem dritten Programm machen sich Blömer//Tillack auf den Weg und auf die Suche. Nach Träumen und Träumenden, gegen all die Beklopptheit in der Welt. Utopische Gedankenspiele ohne Machbarkeitsstudie und Realitätscheck. Wahrhaftige Possen aus dem Kalauer-Hochtal, fundierte Flausen gegen den Ernst der Lage und schöne Fragen nach dem „Was wäre wenn?“ Wenn ich nicht immer derjenige bin, der den Müll runterbringen muss. Fenster sich von selber putzen. Wenn wir erkennen, dass wir alle doch nur Kompost sind für Pilze, die auf ihr Coming Out warten. Eine Bahnfahrt gratis und nicht umsonst, das 5G-Netz ohne doppelten Boden wäre und der Klimawandel sich wandelt, weil wir uns wandeln. Wenn wir Glück hätten. Alle. Utopien können so schön sein!