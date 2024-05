Jetzt wird's lustig. Jeden Tag. Comedy in Köln. BOING! Comedy Club Köln - das Original! von Manuel Wolff Der echteste, ehrlichste, roheste, frechste, beste reine Stand Up Comedy Club hält jeden Tag neue Überraschungen bereit. In der Regel 4-6 Stand Up Comedians, heiße Newcomer, bekannte Gesichter & unangekündigte Überraschungen in einer Comedy Show, die längst Kult geworden ist und sich zum Treffpunkt der Kölner Comedy Szene entwickelt hat. Unsere Main-Show ist normalerweise ein Mix aus kürzeren Sets, mit einem längeren Super-Headliner Act, es kann aber auch eine aufregendes neues Konzept, eine Hammer-Open-Mix oder eine geheime Überraschung sein. VERANSTALTUNGSORT ist das Echtzeit, Friesenstr. 33, 50670 Köln. Falls ihr auch Essen wollt, bitten wir um frühes Erscheinen, ab 18 Uhr ist Einlass. Showbeginn 20 Uhr. ZU DEN TICKETPREISEN: Wir bieten Tickets zu unterschiedlichen Preisen an, damit sich alle ein Ticket leisten können. Die, die sich mehr leisten können und die Kultur unterstützen wollen, können die teureren Tickets wählen. Das teuerste Ticket ist das "Sponsoren-Ticket". Zu dem Ticket lesen wir ein "Die heutige Show wurde Ihnen präsentiert von" auf der Bühne vor. Bitte uns hierzu vor dem Kauf kontaktieren. Wir behalten uns das Recht vor, Sponsoring abzulehnen.