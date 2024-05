Boing! Comedy Late Night

DIE SPÄTSHOW DES BOING! COMEDY CLUBS KÖLN.von Manuel WolffBOING! Comedy präsentiert 1 Stunde beste Stand-up Comedy in der Spätshow des BOING! Comedy Club Köln, 23 Uhr, Zeit für Überraschungen! Die beste Zeit für Stand-up und der BOING!Comedy Club stellt ein Überraschungsprogramm zusammen, das 1 Stunde Spaß bietet: In der Regel 3 Stand-Upper und 1 Host, aber man weiß nie: Vom aufregenden Comedy-Newcomer bis zum Profi, spontane Überraschungsgäste - alles kann passieren, nur Eines ist sicher: Es ist die pure Form der Stand-up Comedy: 1 Bühne, 1 Mikro - sonst nichts.Frisches neues Comedy Material, verwegene Ideen, Alles ist in der verrücktesten unserer Shows möglich. Einlass ab 22.30 Uhr, Beginn 23 Uhr, Ende 0 Uhr. Wir bitten um pünktliches Erscheinen.ZU DEN TICKETPREISEN: Wir bieten Tickets zu unterschiedlichen Preisen an, damit sich alle ein Ticket leisten können, die, die sich mehr leisten können und die Kultur unterstützen wollen, auch mehr zahlen können.