BOING! New Material Night – open mic

BOING! Comedy, seit über 10 Jahren die erste Adresse für echte, ehrliche, authentische, beste, lustigste, frechste, roheste Stand-up Comedy in Köln, bespielt Dienstags bis Samstags mit dem Original BOING! Comedy Club das „Echtzeit“ in der Friesenstraße 33 und Sonntags und Montags mit der "BOING! Comedy Open Mic - New Material Night", die Fiffi-Bar in der Südstadt (Severinswall 35).

VVK: ab € 7,69 auf www.boingcomedy.de, Einlass ab 19 Uhr(0179/2999724)