Borderstories

Obwohl die Welt heute über die sozialen Medien oder globale Handelsketten zunehmend vernetzt erscheint, werden Grenzen weltweit nach wie vor genutzt, um Menschen zu regieren, Bewegungsfreiheiten einzuschränken und Ungleichheiten zu verfestigen. Dies zeigt sich nicht nur in der kolonialen Vergangenheit und im gegenwärtigen Alltag in afrikanischen Grenzgebieten, sondern auch vor der Kölner Haustür. Die Intervention “b/or/der st/or/ies“ im Rautenstrauch-Joest-Museum (RJM) thematisiert globale Grenzentwicklungen. Die Installation von zwei studentischen Forschungsarbeiten rückt zwei Regionen in den Fokus, welche in den Medienberichten Deutschlands kaum Beachtung finden: Kenia und Marokko. Bis 27.8. Do 10-20h, 1. Do im Monat 10-22h. 7/4,50€