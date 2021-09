Bundeskanzleramt - Die Qual vor der Wahl

Aus unterschiedlichen, aber bewusst nicht parteipolitischen Blickwinkeln soll diskutiert werden. Was bedeutet die Wahl wirtschaftlich, gesellschaftlich und politisch? Teilnehmer der Veranstaltung sind Dr. Hubertus Bardt (Geschäftsführer beim Institut der Deutschen Wirtschaft, IW), Marion Sollbach (Direktkandidatin für den Deutschen Bundestag) und Jens Lönneker (Psychologe, Gründer und Inhaber der firma rheingold salon). Moderator der Diskussion ist Michael Hirz (Vorstand Kölner Presseclub). Der Einlass wird laut aktueller Corona-Verordnung für Getestete, Geimpfte und Genesene ermöglicht. Aufgrund der derzeitigen Corona-Hygieneverordnung wird um schriftliche Anmeldung mit Angabe der Telefonnummer und Adresse per E-Mail an info@koelner-presseclub.de gebeten.