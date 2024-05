Burlesque de Argentina con Nita Bon Air

Erleben sie das Feuer der argentinischen Burlesque Künstlerin Nita Bon Air. Mit Charme und Eleganz betritt sie die kleine Bühne des Echtzeit. Ihre Ausbildung in Akrobatik und Tanz lässt sie in ihre Burlesque Darbietungen einfließen. Sie erwartet eine unterhaltsame Reise aus Bewegung und Sinnlichkeit. Genießen Sie einen leckeren Cocktail in gemütlichem Ambiente und lassen sich 4 Mal verzaubern von Nita Bon Air. Be surprised! Einlass 22.45 UhrShowtime 23 Uhr Herzlich willkommen im Restaurant Echtzeit – live, hautnah und verdammt leckerWir freuen uns auf Sie!Team Echtzeit Wenn ihnen der Abend ganz besonders gefallen hat, dann schauen sie doch zu Parfait de la Neiges und Leony la Roc´s Burlesque Shows vorbei. Wir laden sie herzlich ein. Die Tickets dazu erhalten sie hier auf Eventim.