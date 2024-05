Burlesque Show Night - Vol. 2

Erleben Sie das Cologne Rouge Late Night Freitags um 23 Uhr oder Sonntags um 18 Uhr. Volume 2 - Sie erwartet 1,5 Stunden Showerlebnis der Extraklasse. Genießen Sie in klimatisierten Chesterfield-Logen mit einem Drink in der Hand eine bunte Mischung aus Comedy, Burlesque und dem Badespaß im übergroßen Champagnerglas. Ein unvergesslicher Abend präsentiert von Künstlerin Leony la Roc. Freitags: Showstart 23.00 Uhr, Einlass 22.45 Uhr Sonntags: Showstart 18 Uhr, Einlass 17 Uhr Herzlich willkommen im Echtzeit – Grill & Thrill – in Köln. Hinweis: 20 Euro Mindestverzehr für Getränke, Speisen und Snacks werden vom Restaurant Echtzeit erhoben. Wenn Ihnen der Abend ganz besonders gefallen hat, haben Sie die Gelegenheit an anderen Showtagen die Burlesque Tänzerin Parfait de la Neige live zu erleben. Die Tickets dafür erhalten sie auch auf Eventim. Sponsor des Abends - "Die heutige Show wurde Ihnen präsentiert von" auf der Bühne vor. Person in Show einbezi - Es ist möglich dieses Ticket nur 1 x pro Veranstaltung zu kaufen. So gehen sie sicher das bei ihrem JGA oder Geburtstag die Wunschperson in eine der Shows einbezogen wird.