Casanova, Kallendresser & Co. - Amüsante Kölner Geschichten

Die Kölner erzählen sich gerne amüsante Geschichten und Anekdoten. Hier erhält man unterhaltsame Weise Einblicke in die Kölner Mentalität, aber auch in die Kölner Stadtgeschichte. Während dieser Stadtführung durch die Altstadt werden Kölner Originale lebendig, erfährt, was Casanova über Köln geschrieben hat, was es mit dem Kallendresser und dem Platzjabbeck auf sich hat und wie weit die Kölner Altstadt vom Mond entfernt ist – so manchem Kölner sitzt eben der Schalk im Nacken.

Anmeldung erforderlich; Veranst.: Entdecke Köln

12/10€