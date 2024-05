„CAVALLUNA – Grand Moments“CAVALLUNA kehrt zurück – und verzaubert das Publikum mit einer atemberaubenden Show, die die schönsten Schaubilder aus den letzten Jahren auf ganz neue Weise interpretiert und mit spektakulären neuen Szenen verwebt. „CAVALLUNA – Grand Moments“ ist ein Feuerwerk der Emotionen, das Groß und Klein fasziniert, berührt und zum Staunen bringt. Rund 60 Pferde und die besten Reiter Europas begeistern gemeinsam mit einer hochkarätigen Tanzkompanie das Publikum, unterstützt von emotionaler Musik und beeindruckenden Licht- und Spezialeffekten. Erleben Sie eine Reise durch schillernde Showwelten und genießen Sie herausragende Reitkunst, atemberaubende Szenerien und eine herzerwärmende Geschichte.Die GeschichteErzählt wird die Geschichte des in die Jahre gekommenen Showreiters Trol, der, je älter er wird, mehr und mehr Angst hat, eines Tages seine Freunde aus der Showwelt nicht mehr wiedersehen zu können. Da erscheint ihm die Göttin des Lebens, die ihm mitteilt, dass es nur eine einzige Chance gäbe, seine Lieben für immer bei sich zu haben: sie noch einmal mit ihren besten Nummern in einer großen Show zu vereinen und somit einen ewigen Bund der Erinnerung mit ihnen zu schließen.So streut sie Lebenspulver über Trol und er beginnt mit vibrierender Lebensfreude eine Vision zu haben, in der er die außergewöhnlichsten Schaubilder und die Freunde seiner Karriere noch einmal erlebt. Dabei erschließt sich ihm nach und nach das Besondere, das ihn mit jedem Reiter, Tänzer, Musiker und Akrobaten verbindet: tiefste Freundschaft, Liebe, Hochachtung, Freude, Humor, Trauer, Sensibilität, Romantik, Angst, Freiheit, Kraft, Schönheit, Berührung, Begeisterung – das Leben.Beliebte Stars„CAVALLUNA – Grand Moments“ ist weit mehr als eine Pferdeshow, sondern vielmehr ein außergewöhnliches Erlebnis für die ganze Familie, das Jung und Alt für ein paar Stunden auf eine wahrlich magische Reise mitnimmt. Trotzdem stehen natürlich wie immer die vierbeinigen Stars im Mittelpunkt und das Publikum darf sich auf Ausnahmetalente aus ganz Europa freuen.Mit an Bord sind unter anderem majestätische Friesen, elegante Lusitanos und feurige Andalusier. Laury Tisseur mit seiner spektakulären ungarischen Post und die waghalsigen Trickreiter der Hasta Luego Academy lassen mit ihren rasanten Manövern dem Publikum den Atem stocken. Die kleinen Zuschauer werden sich ganz besonders über die niedlichen Miniponys von Bartolo Messina freuen. Natürlich ist auch wieder die einzigartige Freiheitskünstlerin Sylvie Willms mit von der Partie, ebenso wie die hochtalentierte Equipe Pfeifer, die mit ihren atemberaubenden Wasser- und Feuerszenen beeindruckt.