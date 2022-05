„Cellini - Goethe - Paffenholz - Ein Kunstbuch als Widerstand“

Mitten im Zweiten Weltkrieg illustriert der Kölner Künstler und Kommunist Peter Josef Paffenholz (1900-1959) von Goethe übersetzte Cellini-Kunstbuch mit zwölf Holzschnitten. Mit seinen Blättern illustriert Paffenholz also nicht nur das zeichnerische Ideal der Renaissance, sondern kommentiert die Herrschaft der Nationalsozialisten in einer gezielten Indirektheit, die bis heute nachhallt. Bis 4.9. Di-So 10-18h. 1. + 3. Do 10-22h. 11/8 €.